Главный тренер Гаритано покинет "Леганес" по окончании сезона

Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано покинет свой пост в конце сезона-2017/18. Как сообщает официальный сайт клуба, 9 мая специалист проведет пресс-конференцию, на которой объявит о своем решениии.

48-летний Гаритано провел в клубе пять лет, он вывел команду из второго дивизиона чемпионата Испании в первый. Прощальный матч тренера состоится 19 мая, где "Леганес" сыграет с "Бетисом" в рамках последнего тура ла лиги. Начало - в 19.30 по московскому времени.

За два тура до конца чемпионата "Леганес" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. "Барселона" (87) оформила себе досрочное чемпионство в первенстве Испании.