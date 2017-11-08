Глава ла лиги уверен: Каталония не отделится от Испании, "Барса" не покинет чемпионат

Президент ла лиги Хавьер Тебас выразил уверенность, что Каталония останется в составе Испании, несмотря на заявления о независимости. Напомним, что 27 октября парламент Каталонии принял декларацию о независимости от Испании. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о провозглашении независимости Каталонии. В отставку был отправлен глава Каталонии Карлес Пучдемон, а также главы департаментов региона. Существует вероятность, что в случае отделения Каталонии чемпионат Испании покинут клубы региона, включая "Барселону".

- Каталония не получит независимость, а "Барселона" останется в чемпионате Испании. Когда люди затевают мятеж, они заканчивают в тюрьме, - цитирует AS Тебаса.