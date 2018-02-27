Глава ла лиги: "Суарес должен быть наказан за попытку получить желтую карточку"

Глава ла лиги Хавьер Тебас считает, что нападающий "Барселоны" Луис Суарес должен быть наказан за то что он пытался получить желтую карточку в матче с "Жироной" (6:1). Уругваец хотел пропустить игру с "Лас-Пальмасом" для того, чтобы сыграть с "Атлетико" через тур.

- Суарес должен быть наказан за это намерение, - цитирует Football Espana Тебаса. - Получив еще одну карточку, он пропустил бы следующий матч и смог бы сыграть в более важном. Но это не то, чего мы хотим. Я сделаю все, чтобы в ла лиге не было обманов.