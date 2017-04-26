Глава ла лиги назвал Месси лучшим игроком в истории

Президент ла лиги Хавьер Тебас заметил, что не обрадовался победному голу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2). Тем не менее, он считает аргентинца лучшим игроком всех времен.

– Как болельщик "Реала" я, очевидно, не рад победному голу Месси в класико, – цитирует Marca Тебаса. – Но я бы оценил Месси как лучшего футболиста всех времен. Я видел лучшие матчи в его исполнении.

Видеоповторы? Прогресса с их внедрением нет. Если мы в скором времени не начнем использовать эту систему, мы будем выглядеть нелепо, потому что уже весь мир ее опробовал.