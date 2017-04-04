Глава "Атлетико" - о переходе Эрнандеса в "Реал": "Между нашими клубами нет никакой войны"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо отметил, что ничего не знает о вероятном переходе защитника команды Тео Эрнандеса в "Реал". Согласно изданию Marca, "Королевский клуб" уже активировал сумму выкупа 19-летнего француза за 24 миллиона евро. В текущем сезоне Эрнандес выступает на правах аренды за "Алавес". При этом первоисточник написал, что после этого "между столичными клубами началась война".

– Нет никакой войны, – цитирует AS Сересо. – Существует одна реальность: Тео – игрок "Атлетико", выступающий на правах аренды в "Алавесе". Это все, что можно сказать.

Отметим, что между клубами, согласно испанским СМИ, существует неофициальная договоренность не выкупать друг у друга футболистов. Как подчеркивает Marca, сделкой по французу "Реал" нарушил пакт о ненападении".