Гильем Балаге: "Барселона" оптимистично оценивает возможность покупки Гризманна"

Журналист Sky Sports Гильем Балаге утверждает, что после завершения сезона-2017/18 состав "Барселоны" может претерпеть значительные изменения. По его словам, в клубе оптимистично оценивают возможность подписания контракта с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном.

- Летом состав "Барселоны" изменится примерно на треть, но Вальверде нравится работать и с теми игроками, которые у него есть, - написал Балаге. - В клубе оптимистично оценивают возможность подписания контракта с Антуаном Гризманном, но "Манчестер Юнайтед" может опередить "Барселону".

Напомним, Гризманн выступает за "Атлетико" с лета 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне французский форвард принял участие в 22 матчах, забив 8 мячей и отдав 6 результативных передач.