Геннадий Орлов: "Месси и Роналду ниже уровнем, чем Пеле и Марадона"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду уступают по уровню выдающимся игрокам прошлого – Пеле и Диего Марадоне.

– Месси и Роналду – выдающиеся ребята, но все-таки ниже уровнем, чем Пеле и Марадона, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". – Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше.

У них не такой большой вклад, как был у Пеле и Марадоны.

– У Роналду все же большой вклад.

– Но когда Португалия выигрывала чемпионат Европы, он в финале не играл. Забивал Эдер.