Гендиректор "Атлетико": "Горжусь несостоявшимся переходом Коке в "Реал"

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин сказал, что воспитанник клуба Коке мог перейти в стан принципиального соперника – "Реала". Представитель руководства клуба отметил, для сохранения хавбека в составе "матрасников" пришлось провести непростые переговоры.

– Один из контрактов, которыми я горжусь больше всего, это Коке, – цитирует Onda Cero Марина. – Мне удалось удержать его, хотя у него было предварительное соглашение с "Реалом". Пришлось провести много переговоров, чтобы убедить его остаться.

Напомним, Коке является воспитанником "Атлетико". Он выступает за клуб из Мадрида с 2008 года. В этом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 19 матчах на клубном уровне, забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи.