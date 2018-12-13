"Гель для волос отдайте тер Штегену". Денис Суарес троллит вратаря "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес потроллил своего одноклубника и вратаря Марка-Андре тер Штегена​, сообщает клубное телевидение каталонской команды. 24-летний испанский хавбек сыграл в игру "Угадай, что в коробке", когда необходимо на ощупь определить, что лежит в контейнере.

– Это гель для волос. Знаете, одному моему немецкому одноклубнику (речь идет о тер Штегене – прим. "СЭ") гель нужен намного больше, чем мне, – заявил Суарес клубному телевидению. – Я пользуюсь расческой. Мне кажется, что она есть у каждого в раздевалке, а гель для волос отдайте немцу.

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