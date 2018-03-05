Гари Линекер: "Тот факт, что Месси не только бомбардир, но и дриблер, и распасовщик, делает его лучшим"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил восхищение лидером "Барселоны" Лионелем Месси. Аргентинец во вчерашнем матче забил свой 600-й гол в карьере.

"Месси забил свой 600-й гол для победы над "Атлетико" и, конечно же, победы "Барселоны" в ла лиге. Если бы он был просто бомбардиром, то это было бы удивительно, но тот факт, что он также лучший дриблер, которого я когда-либо видел, и отличный распасовщик, какого я когда-либо видел, делает его лучшим игроком, которого я когда-либо видел", - написал Линекер в Твиттере.

Месси забил 600-й гол в карьере. Видео //

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