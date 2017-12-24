Гари Линекер: "Не вижу "Реал" в Лиге чемпионов в следующем году"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение "Реала" в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3). Футболист на своей странице в Твиттере написал, что мадридский клуб рискует не попасть в Лигу чемпионов в следующем году.

"Не вижу "Реал" в следующем году в Лиге чемпионов, если все так продолжится", – написал Линекер.

Отметим, что "Реал" занимает 4-е место, в активе команды 31 очко и одна игра в запасе. "Барселона" после 17-и матчей набрала 45 очка и расположилась на первом месте.