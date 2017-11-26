Гари Линекер: "Надеюсь, в ла лиге обсудят технологию фиксации гола после незасчитанного мяча Месси"

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Англии Гари Линекер выразил недовольство по поводу незасчитанного гола форварда каталонцев Лионеля Месси в матче чемпионата Испании против "Валенсии". После удара аргентинца голкипер "летучих мышей" Нету грубо ошибся, не смог зафиксировать мяч и упустил его за линию ворот. Арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва гол не засчитал.

"Я зол от того, что в ла лиге все еще нет технологии фиксации гола. Думаю, они поднимут этот вопрос после того, как гол Месси не был засчитан после того, как мяч якобы не пересек линию, хотя на самом деле пересек", - написал Линекер в Твиттере.

Трансляция матча "Валенсия" - "Барселона"