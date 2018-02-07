23:13 | Футбол — Испания

Гари Линекер: "Барселона" выпускает на поле 13 игроков, ведь у нее есть Месси"


Рекордсмен сборной Англии по количеству голов на чемпионатах мира Гари Линекер, который выступал за "Барселону", отметил, что до сих пор смотрит все матчи каталонского клуба. По его словам, он и его дети являются фанатами сине-гранатовых.

– Я люблю "Барселону", смотрю все ее игры, – цитирует Marca Линекера. – Я и мои четверо детей фанатеем от этого клуба. Они стали стали лучшими со времен Роналдинью, Хави, Иньесты и, прежде всего, Месси.

Месси в каждой игре делает по пять трюков, которые я не совершал в жизни. Он творит удивительные вещи. Никогда не подумал бы, что увижу кого-то круче Диего Марадоны. Говорят, что Марадона завоевал Кубок мира, а Месси - нет. Но у Месси есть четыре победы в Лиге чемпионов, а у Диего ни одной. "Барселона" выпускает на поле 13 игроков, ведь у нее есть Месси.

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