Гарет Бэйл: "Я в "Баварии"? В футболе ничего нельзя исключать"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не исключил, что может перейти в "Баварию". Ранее появились слухи, что валлиец переберется в Мюнхен, поскольку в Мадриде не получает должной игровой практики.

– Для меня большая честь быть связанным с интересом "Баварии", – цитирует Bild Бэйла. – "Бавария" фантастический клуб, один из лучших в Европе. И в футболе ничего нельзя исключать.

Напомним, "Бавария" и "Реал" встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.