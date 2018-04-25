13:36 | Футбол — Испания

Гарет Бэйл: "Я в "Баварии"? В футболе ничего нельзя исключать"

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Полузащитник "Реала"  Гарет Бэйл не исключил, что может перейти в "Баварию". Ранее появились слухи, что валлиец переберется в Мюнхен, поскольку в Мадриде не получает должной игровой практики.

– Для меня большая честь быть связанным с интересом "Баварии", – цитирует Bild Бэйла. – "Бавария" фантастический клуб, один из лучших в Европе. И в футболе ничего нельзя исключать.

Напомним, "Бавария" и "Реал" встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.

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баламошка

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