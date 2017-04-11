Гарет Бэйл: "Всегда хотел быть таким, как Гиггз"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл признался, что экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз был его кумиром в детстве. 27-летний валлиец выразил восхищение своим соотечественником.

- Мне всегда нравилось наблюдать за Райаном Гиггзом, - цитирует пресс-служба УЕФА Бэйла. - Левоногий футболист, валлиец. Я всегда хотел быть таким, как он. Я ведь тоже был левоногим валлийцем и хотел играть в линии атаки. Так что мне нравилось смотреть за его игрой. Это потрясающий футболист. У него была превосходная карьера.