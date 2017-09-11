Гарет Бэйл: "В прошлом сезоне играл на болеутоляющих"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл сообщил, что в прошлом сезоне ему приходилось играть на обезболивающих средствах. По словам валлийца, он просто не мог сидеть на месте.

– Когда вы три месяца не играете из-за травмы, то трудно подождать еще немного, – приводит слова Бэйла El Pais. – Конечно, со стороны можно сказать, что можно было бы отдыхать и дольше. Однако когда ты видишь, что партнеры по команде проводят так много важных матчей, то становится трудно сидеть на месте.

Поэтому чтобы играть, мне пришлось использовать болеутоляющие средства. Возможно, нужно было бо потерпеть, чтобы выздороветь. Тогда я бы мог играть намного лучше и делать то, что было невозможно при болях в лодыжке.