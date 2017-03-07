Гарет Бэйл: "В Англии нужно выкладываться на 100 процентов, а в Испании можно иногда сыграть вполсилы"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл заявил, что чемпионат Англии является самой конкурентоспособной лигой, но у других чемпионатов есть преимущество - зимний перерыв. Тем не менее, по мнению валлийца, испанские клубы лучше себя показывают в еврокубках.

– В каждом матче в Англии игроки должны выкладываться на 100 процентов в течение 90 минут, иначе будет поражение, – цитирует The Sun Бэйла. – Испанские команды определенно знают, что у них есть преимущество перед английскими командами. Думаю, что у каждой оно есть – в Испании, Италии и Германии бывает зимний перерыв. Также в Испании ты можешь играть вполсилы с клубами из нижней части таблицы, можешь убрать ногу с педали газа.

Тем не менее я чувствую, что лучшие шесть или семь команд в Испании действительно сильны, и это доказывают еврокубки. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" показывают себя в Лиге чемпионов, а "Севилья" выиграла трижды Лигу Европы. Безусловно, английская премьер-лига самая конкурентоспособная лига, но команды, которые всегда выступают в Европе, из Испании.