12:56 | ФУТБОЛ — Испания

Гарет Бэйл: "В Англии нужно выкладываться на 100 процентов, а в Испании можно иногда сыграть вполсилы"

0
0
0
0
1

Вингер "Реала" Гарет Бэйл заявил, что чемпионат Англии является самой конкурентоспособной лигой, но у других чемпионатов есть преимущество - зимний перерыв. Тем не менее, по мнению валлийца, испанские клубы лучше себя показывают в еврокубках.

– В каждом матче в Англии игроки должны выкладываться на 100 процентов в течение 90 минут, иначе будет поражение, – цитирует The Sun Бэйла. – Испанские команды определенно знают, что у них есть преимущество перед английскими командами. Думаю, что у каждой оно есть – в Испании, Италии и Германии бывает зимний перерыв. Также в Испании ты можешь играть вполсилы с клубами из нижней части таблицы, можешь убрать ногу с педали газа.

Тем не менее я чувствую, что лучшие шесть или семь команд в Испании действительно сильны, и это доказывают еврокубки. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" показывают себя в Лиге чемпионов, а "Севилья" выиграла трижды Лигу Европы. Безусловно, английская премьер-лига самая конкурентоспособная лига, но команды, которые всегда выступают в Европе, из Испании.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Гарет, приезжай в РФПЛ, тут вообще напрягаться не нужно!

13:04

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ