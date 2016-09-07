22:08 | ФУТБОЛ — Испания

Гарет Бэйл: "Реал" давно не выигрывал чемпионат Испании"

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Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл отметил, что его команда стремится к победе в любом турнире. Он добавил, что "Реал" давно не побеждал в национальном чемпионате.

– Мы всегда ставим перед собой только самые высокие цели. Если мы участвуем в каком-то турнире, то мы хотим в нем победить, – приводит слова Бэйла официальный твиттер "Реала". – Победа в национальном чемпионате особенно важна, потому что мы давно в нем не выигрывали.

Напомним, что "Реал" последний раз побеждал в чемпионате Испании в сезоне 2011/12.

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