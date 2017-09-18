Гарет Бэйл: "Постараюсь играть так, чтобы болельщики "Реала" не освистывали нас"

Нападающий "Реал" Гарет Бэйл после матча 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что для команды было крайне необходимо набрать три очка. Валлиец также пообещал играть так, чтобы у болельщиков не было повода освистывать игроков, как это произошло в прошлом туре на "Сантьяго Бернабеу". Тогда мадридцы не смогли обыграть "Леванте" (1:1).

- Не хочу говорить о своем голе, - приводит Marca слова Бэйла. - Самое главное для нас - три очка. Команде это было необходимо. Свист на "Сантьяго Бернабеу"? Такое в футболе случается. Буду стараться, чтобы так больше не происходило.