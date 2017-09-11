Гарет Бэйл: "Мой самый большой недостаток - лень"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отметил, что достаточно ленив, однако игра в футбол делает его счастливым. По его словам, самое сложное в футболе – часто быть вдали от дома.

– Я довольно ленив. Это, вероятно, самый точный ответ о самом большом недостатке, – цитирует Бэйл El Pais. – Что делает меня счастливым? Я счастлив, когда у меня нет травм и есть возможность играть. Что самое сложное в футболе? Путешествовать, жить в другой стране и быть вдали от дома. Хочется побыть с семьей, друзьями, но приходится уезжать. На поездки уходит много времени. Затем нужно время, чтобы восстановится после них.