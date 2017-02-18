Гарет Бэйл: "Мне еще понадобится пару недель, чтобы набрать 100-процентную форму"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл после победы над "Эспаньолом" (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании отметил, что пока не набрал свою лучшую форму. Для валлийца, который отметился голом, это был первый матч за три месяца после восстановления от травмы голеностопа.

– Я чувствовал себя хорошо. Последние три месяца я напряженно работал, чтобы восстановиться, – цитирует Бэйла Marca. – Я очень рад, что вернулся вот так и помог команде голом.

Было сложно наблюдать за командой со скамейки. Однако, по крайней мере, мы выигрывали. Хотим побеждать во всех соревнованиях. Теперь я могу помочь команде в этом.

Мне еще понадобится пару недель, чтобы набрать 100-процентную форму. Будем двигаться от игры к игре. Надеюсь, что очень скоро буду готов на 100 процентов.