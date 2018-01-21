Гарет Бэйл: "Думаю, шаг за шагом "Реал" вернется"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл после победы над "Депортиво" (7:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании отметил, что счастлив снова играть и побеждать. Он также добавил, что мадридский клуб постепенно вернется на свой уровень.
В этой встрече Бэйл оформил дубль.
– Я счастлив снова играть, быть на этом уровне и продолжать совершенствоваться. Я хочу играть и выигрывать, – приводит Mundo Deportivo слова Бэйла. – Я чувствую себя хорошо, но еще не на сто процентов.
Я думаю, что "Реал" вернется шаг за шагом. Мы должны продолжать работать в следующих матчах и продолжать выигрывать. Шансы на чемпионство? Мы никогда не сдавались. Мы знаем, что будет очень сложно.
"Реал" занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидера "Барселоны" на 16 очков.
Nikko45
Ну не столь же кардинально всё изменится . В Реале надо строить команду, треть команды разгонять. В первую очередь нужно 2-3 хороших напов. Роналду команде ,думается, не нужен ,нужно омолаживаться. Бэйла тоже надо продавать.Ну и без нас руководство знает,кого пора уже заменить в команде. Иначе Реал посыпется и далее. А счёт в последней игре ничего не говорит.Скоро игры ЛЧ возобновятся, вот это и будет реальная проверка на вшивость.
00:58
pustot+
Вернется в Сегунду? )))
00:11