Гарет Бэйл: "Думаю, шаг за шагом "Реал" вернется"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл после победы над "Депортиво" (7:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании отметил, что счастлив снова играть и побеждать. Он также добавил, что мадридский клуб постепенно вернется на свой уровень.

В этой встрече Бэйл оформил дубль.

– Я счастлив снова играть, быть на этом уровне и продолжать совершенствоваться. Я хочу играть и выигрывать, – приводит Mundo Deportivo слова Бэйла. – Я чувствую себя хорошо, но еще не на сто процентов.

Я думаю, что "Реал" вернется шаг за шагом. Мы должны продолжать работать в следующих матчах и продолжать выигрывать. Шансы на чемпионство? Мы никогда не сдавались. Мы знаем, что будет очень сложно.

"Реал" занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидера "Барселоны" на 16 очков.