Гарай возобновил тренировки в общей группе "Валенсии"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай возобновил тренировки в общей группе, информирует AS. У аргентинца ранее были проблемы с мышцами. Отмечается, что он должен быть готов к матчу первого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом".
Как пишет издание, аргентинцем все еще интересуется "Спартак". Ранее появилась информация, что "Валенсия" отклонила первое предложение "Спартака". В испанском клубе остались недовольны финансовым предложением красно-белых у будут ждать улучшенных условий.
голос из Санкт-Петербурга
Икра на какой-то другой бутерброд намазывается... Всё никак на красно-белый не попадёт...
18:04