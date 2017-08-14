17:39 | Футбол — Испания

Гарай возобновил тренировки в общей группе "Валенсии"

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Защитник "Валенсии"Эсекиэль Гарай возобновил тренировки в общей группе, информирует AS. У аргентинца ранее были проблемы с мышцами. Отмечается, что он должен быть готов к матчу первого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом".

Как пишет издание, аргентинцем все еще интересуется "Спартак". Ранее появилась информация, что "Валенсия" отклонила первое предложение "Спартака". В испанском клубе остались недовольны финансовым предложением красно-белых у будут ждать улучшенных условий.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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голос из Санкт-Петербурга

Икра на какой-то другой бутерброд намазывается... Всё никак на красно-белый не попадёт...

18:04