Гарай тренируется по индивидуальной программе из-за проблем со здоровьем

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай тренируется отдельно от партнеров по команде, сообщает Superdeporte. По информации источника, 30-летний игрок обороны занимается по индивидуальной программе из-за мышечных болей. Также сообщается, что на протяжении почти всей подготовки к новому сезону футболист сообщал тренерскому штабу о болевых ощущениях при тренировках.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Гараем заинтересован "Спартак". Трансфер аргентинца оценивается в 20 - 25 миллионов евро.

По данным "СЭ", информация о возвращении защитника в "Зенит", за который он выступал с 2014 по 2016 год, не соответствует действительности.