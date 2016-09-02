Гарай поцеловал эмблему "Валенсии" во время своей презентации

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай был презентован в качестве новичка команды на стадионе "Месталья", сообщает клубная пресс-служба. Перед собравшимися болельщиками на трибунах экс-футболист "Зенита" поцеловал клубную эмблему на футболке.

Напомним, что в последний день трансферного окна игрок перешел в "Валенсию" из "Зенита". По слухам, трансфер 29-летнего футболиста обошелся испанцам в 20 миллионов евро. Отметим, что Гарай перешел в "Зенит" летом 2014 года и в общей сложности провел за питерский клуб 75 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых Гарай стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.