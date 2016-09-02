Гарай определился с игровым номером в "Валенсии"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай будет выступать в новом клубе под 24-м номером. Сегодня аргентинец был представлен в качестве новичка "летучих мышей". Напомним, что в последний день трансферного окна игрок перешел в "Валенсию" из "Зенита". По слухам, трансфер 29-летнего футболиста обошелся испанцам в 20 миллионов евро.
Гарай перешел в "Зенит" летом 2014 года и в общей сложности провел за питерский клуб 75 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых Гарай стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
📷 @Garay_24 : “Quiero devolver al club la confianza que siempre tuvo en mí” ➡ https://t.co/meLjD9SVZI pic.twitter.com/bvY9IrqvPO– Valencia CF (@valenciacf) 2 сентября 2016 г.