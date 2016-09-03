18:12 | ФУТБОЛ — Испания

Гарай - о переходе в "Валенсию": "Привет, счастье!"

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За лето "Зенит" потерял сразу двух своих суперзвезд - ХАЛКА (слева) и Эсекиэля ГАРАЯ (справа)."Зенит": как жить без Гарая

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай в очередной раз выразил радость в связи с переходом в новую команду. Вчера аргентинец был презентован в качестве новичка "летучих мышей" на стадионе "Месталья". Перед собравшимися болельщиками на трибунах экс-футболист "Зенита" поцеловал клубную эмблему на футболке.

"Привет, счастье", – подписал Гарай на своей странице в твиттере фотографию в форме "Валенсии".

Напомним, что в последний день трансферного окна игрок перешел в "Валенсию" из "Зенита". По слухам, трансфер 29-летнего футболиста обошелся испанцам в 20 миллионов евро. Отметим, что Гарай перешел в "Зенит" летом 2014 года и в общей сложности провел за питерский клуб 75 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. В составе сине-бело-голубых Гарай стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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rotor23

После бомжатни и пориют летучих мышей покажется счастьем!!!

19:26

merniloskut

Каждый игрок сбежавший от бамжей считает этот момент реальным счастьем!)))

19:08

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