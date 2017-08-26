Гарай, которым интересуется "Спартак", не сыграет с "Реалом"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай не включен в заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Испании против "Реала". По информации "СЭ", аргентинец согласился перейти в "Спартак", но клубы не могут договориться об условиях трансфера. Красно-белые были готовы взять игрока в аренду, "Валенсия" же рассматривает только полноценный трансфер.

Также в заявку "летучих мышей" не попал защитник Аймен Абденнур. По информации СМИ, тунисец близок к переходу в "Зенит" на правах аренды.

Матч "Реал" – "Валенсия" состоится 27 августа и начнется в 23.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.