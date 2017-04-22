Гарай был госпитализирован после попадания мяча в голову

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай был госпитализирован после полученной травмы в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2), сообщает пресс-служба клуба.

30-летний аргентинец потерял сознание после удара нападающего "Малаги" Сандро Рамиреса. Защитник не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. У него диагностировали небольшое сотрясение мозга, футболиста уже выписали.

Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, став чемпионом России в сезоне-2015/16.