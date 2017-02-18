Гамейро - автор самого быстрого хет-трика в ла лиге

Форвард "Атлетико" Кевин Гамейро на 62-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании против хихонского "Спортинга" появился на поле и отметился тремя забитыми голами. Как сообщает Opta, 29-летнему французу для того, чтобы оформить хет-трик, потребовалось 4 минуты и 43 секунды. Таким образом, это лучший по скорости хет-трик в истории лиги.

Ранее лидером по этому показателю был Давид Вилья, забивший три гола в ворота "Атлетика" в апреле 2006 года за 4 минуты и 47 секунд.