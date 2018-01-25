Габриэл: "Победа "Леганеса" над "Реалом" - это один из прекрасных моментов футбола"

Полузащитник "Леганеса" Габриэл после победы над "Реалом" в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:1) признался, что его переполняет радость. Также он отметил, что перед игрой на его команду никто не ставил, но игроки верили в победу.

- Не знаю, что сказать, это очень большие чувства и эмоции, в нас никто не верил, но мы полагали, что можем выиграть, - цитирует AS Габриэла. - Перед игрой все думали, что "Реал" уже в следующей стадии, но мы очень много работали и отдали все силы на поле. Мой гол? Не знаю, что думал, когда забил. Радость заставляет забыть обо всем .. Когда я увидел, что мяч в в воротах, меня переполняло огромное счастье. Наша победа - это один из прекрасных моментов футбола. Это было нечто особенное.