Габриэль Меркадо: "Месси почти нереально остановить даже с нарушением правил"

Защитник "Севильи" Габриэль Меркадо отметил, что ему будет непросто противостоять форварду "Барселоны" Лионелю Месси в финале Кубка Испании. По его словам, от игры в обороне будет многое зависеть.

– Месси почти нереально остановить, даже с нарушением правил, – цитирует AS Меркадо. – Он просто встает и продолжает играть, потому что хочет играть в футбол, хочет бить по воротам и забивать. Это лучший игрок в мире, он способен забивать из любой позиции, всюду успевает на поле. Мы должны быть особенно сильны в обороне. Мечтаем выиграть Кубок и знаем, как должны действовать.