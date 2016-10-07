Габи продлил контракт с "Атлетико"

"Атлетико" объявил о продлении контракта с полузащитником Габи, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 33-летним испанцем, который является капитаном команды, рассчитано до 2018 года. Прежнее соглашение заканчивалось следующим летом. В текущем сезоне воспитанник "Атлетико" сыграл в 8 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Gabi renueva hasta 2018 ¡Enhorabuena capitán! https://t.co/R8SVYKR7Gz #AúpaAtleti pic.twitter.com/ty0CuA0qYc– Atlético de Madrid (@Atleti) 7 октября 2016 г.