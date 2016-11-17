Габи: "Не могу понять, почему до прихода Симеоне "Атлетико" годами не обыгрывал "Реал"

Полузащитник "Атлетико" Габи в преддверии игры 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" отметил влияние главного тренера команды Диего Симеоне на последние результаты мадридских дерби, большинство из которых остались за "матрасниками". До прихода в столичный клуб аргентинского специалиста "Атлетико" 14 лет не обыгрывал "Реал".

– До прихода Симеоне мы не играли так, как должны были, – цитирует Marca Габи. – Не могу понять, почему мы годами не могли обыграть "Реал". Наверное, каждый раз на поле мы выходили под большим давлением, была слишком большая психологическая нагрузка, потому что серия без побед над принципиальным соперником слишком затянулась. Сейчас же все иначе, Симеоне сделал нас гораздо сильнее со всех точек зрения.