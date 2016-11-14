Габи: "Лучший игрок "Реала" - Модрич"

Полузащитник "Атлетико" Габи в преддверии игры 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" отметил, что в случае победы "матрасники" вернутся в борьбу за титул. Матч состоится 19 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Нужно еще подождать, посмотреть, в каком состоянии команды подойдут к игре, – цитирует Marca Габи. – Если мы выиграем, то вернемся в борьбу за чемпионство. Я разговаривал с Антуаном Гризманном, его травма не такая серьезная, как предполагали ранее. Но и у "Реала" восстановился Лука Модрич. Таким образом, в их обойму вернулся лучший игрок команды.