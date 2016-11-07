Габи: "Атлетико" обязан обыграть "Реал"

Полузащитник "Атлетико" Габи отметил, что его команде крайне необходимо обыграть "Реал" в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на "Висенте Кальдерон" 19 ноября. "Матрасники" отстают от своих соседей на шесть очков в турнирной таблице.

- Это жизненно важная игра для нас, - приводит AS слова Габи. - Мы не можем позволить "Реалу" оторваться от нас в турнирной таблице еще больше. Хотим идти вровень с ними. Но мы должны улучшить нашу игру, если хотим выиграть дерби. Должны сделать все, чтобы снова сделать команду сильной в обороне. Для нас сейчас очень сложный момент, когда проиграли две игры на выезде.