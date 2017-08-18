Габи: "Атлетико" хочет вернуть Косту, но между нами стоит "Челси"

Полузащитник "Атлетико" Габи отметил, что клуб хочет вернуть нападающего "Челси" Диегу Косту. В Лондоне на форварда не рассчитывают, и он заявлял, что намерен перебраться в "Атлетико".

– Коста в сложной ситуации, – цитирует Sky Sports Габи. – Он уже говорил об этом публично, и стороны должны найти компромисс. Я знаю, что "Атлетико" хочет его вернуть, а он хочет снова играть с нами, но между "Атлетико" и Костой стоит "Челси". Когда ты подписываешь контракт, то становишься частью клуба и должен уважать его, выполнять свою работу. Отношения с клубом сказываются потом на имидже.