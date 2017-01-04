Футболисты чемпионата Испании перестали жаловаться на задержку зарплаты

В текущем сезоне испанская футбольная лига не получила ни одной жалобы от футболистов на задержку зарплаты. Для сравнения: в сезоне 2014/15 к январю было зафиксированы жалобы от 48 футболистов на общую сумму в 3,3 миллиона евро. Годом ранее к тому же отрезку сезона поступило 47 жалоб на сумму 1,7 миллионов евро

Однако количество претензий к футбольным клубам существенно сократилось после введения лигой системы экономического контроля. В результате в сезоне 2015/16 к январю поступила только одна жалоба на сумму в 7 тысяч евро. Приведенная статистика относится к 42 клубам первого и второго дивизионов испанского чемпионата. Теперь же претензий на долги по зарплате нет в принципе, сообщает официальный сайт испанской лиги.