09:10 | ФУТБОЛ — Испания

Футболисты чемпионата Испании перестали жаловаться на задержку зарплаты

График жалоб на задержку зарплат в чемпионате Испании. Фото laliga.es
График жалоб на задержку зарплат в чемпионате Испании. Фото laliga.es
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В текущем сезоне испанская футбольная лига не получила ни одной жалобы от футболистов на задержку зарплаты. Для сравнения: в сезоне 2014/15 к январю было зафиксированы жалобы от 48 футболистов на общую сумму в 3,3 миллиона евро. Годом ранее к тому же отрезку сезона поступило 47 жалоб на сумму 1,7 миллионов евро

Однако количество претензий к футбольным клубам существенно сократилось после введения лигой системы экономического контроля. В результате в сезоне 2015/16 к январю поступила только одна жалоба на сумму в 7 тысяч евро. Приведенная статистика относится к 42 клубам первого и второго дивизионов испанского чемпионата. Теперь же претензий на долги по зарплате нет в принципе, сообщает официальный сайт испанской лиги.

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Материалы REN-TV

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