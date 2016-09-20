12:13 | ФУТБОЛ — Испания

Футболист "Реала", который мог завершить карьеру, возвращается к тренировкам

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Полузащитник "Реала" Лукас Силва сегодня на клубной базе возобновит тренировки. Об этом сам бразилец сообщил на своей странице в твиттере.

"После месяца напряженной работы я очень рад вернуться к тренировкам на клубной базе, с нетерпением жду этого", – написал Силва.

Напомним, что во время медицинского осмотра в лиссабонском "Спортинге", куда футболист должен был перейти на правах аренды, у него был обнаружен порок сердца, но повторные тесты не выявили вообще никаких проблем со здоровьем игрока. После этого появилась информация о том, что Силва завершит карьеру, но вскоре сам 23-летний хавбек опроверг эти сообщения.

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