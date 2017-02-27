16:24 | ФУТБОЛ — Испания

Футболист "Атлетико" приговорен к месяцу общественных работ

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Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандез, арестованный по подозрению в избиении своей подруги, приговорен к 31 дню общественных работ, информирует AS. Суд также запретил экс-возлюбленным в течение шести месяцев контактировать друг с другом. Кроме того, футболисту и его бывшей девушке запрещено в течение года носить оружие.

По информации СМИ, Эрнандез находился в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.

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Материалы REN-TV

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