"Футбол - это не только голы". Модрич - о своем "Золотом мяче"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, получивший "Золотой мяч"-2018, заявил, что в футболе важны не только забитые голы.

- Путешествие было очень долгим, но именно поэтому я счастлив, что выиграл "Золотой мяч". - сказал Модрич в интервью журналу GQ Magazine. - Я всего добился сам с помощью упорной работы. Мне пришлось многое выиграть для того, чтобы получить "Золотой мяч": три Лиги чемпионов с "Реалом" и серебряные медали чемпионата мира с такой маленькой страной, как Хорватия. Теперь другие люди должны понять, что футбол - это не только голы.

В текущем сезоне Модрич провел 19 матчей за "Реал" и отметился 3 голевыми передачами.

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