Френки де Йонг: "Мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"

Голландский полузащитник Френки де Йонг объяснил, почему выбрал "Барселону", в которую перейдет ближайшим летом. 21-летний хавбек "Аякса" подтвердил, что отказал "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

– Я провел переговоры с Гвардьолой, провел переговоры с Тухелем, – цитирует VI де Йонга. – Мое решение не имеет ничего против "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Оно только в пользу "Барселоны", которая всегда была моей мечтой. Испанская лига очень сильна. У меня нет особых иллюзий. Бускетс – лучший на своей позиции в мире. И я не собираюсь быть безоговорочным игроком основного состава. Если что-то не получится, я что-нибудь придумаю. Мне только 21 год.