Франсис Коклен: "Готов сыграть за "Валенсию" уже в следующем матче, если буду нужен тренеру"

Новичок "Валенсии" Франсис Коклен подчеркнул, что постарается адаптироваться к команде и к чемпионату Испании. Он также добавил, что готов сыграть уже в следующем матче, если понадобится тренеру.

Напомним, 26-летний Коклен перешел в "Валенсию" из "Арсенала". Хавбек подписал контракт с "летучими мышами" до 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных - 80 миллионов евро.

– Главный тренер позвонил мне и сказал, что есть возможность приехать в "Валенсию". Когда появилась возможность подписать контракт, я воспользовался этим, – приводит официальный сайт "Валенсии" слова Коклена. – АПЛ – более сложный турнир, чем чемпионат Испании, но для меня это не станет проблемой. Постараюсь адаптироваться.

Знаю, куда я пришел. Тут игроки высоко класса, но это не давит на меня. Я готов сыграть уже в следующем матче, если буду нужен тренеру.

В этом сезоне Коклен провел 13 игр, в которых отдал одну результативную передачу.