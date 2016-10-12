Франк Рибери: "Гризманна еще рано считать игроком мирового уровня"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери считает, что хавбека "Атлетико" Антуана Гризманна рано включать в список реальных претендентов на "Золотой мяч". По его словам, Гризманн еще не достиг должного уровня.

– Гризманн еще не игрок мирового класса, – цитирует Bild Рибери. – Он пока не может последовательно играть на одном и том же уровне. Делать это постоянно. В прошлом сезоне он играл на высоком уровне. Но признаком футболиста мирового класса является способность снова и снова показывать свой класс.