13:47 | ФУТБОЛ — Испания

Франк Рибери: "Гризманна еще рано считать игроком мирового уровня"

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Полузащитник "Баварии" Франк Рибери считает, что хавбека "Атлетико" Антуана Гризманна рано включать в список реальных претендентов на "Золотой мяч". По его словам, Гризманн еще не достиг должного уровня.

– Гризманн еще не игрок мирового класса, – цитирует Bild Рибери. – Он пока не может последовательно играть на одном и том же уровне. Делать это постоянно. В прошлом сезоне он играл на высоком уровне. Но признаком футболиста мирового класса является способность снова и снова показывать свой класс.

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