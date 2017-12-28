Франческо Тотти: "Месси – номер один, но не говорите Роналду"

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти отметил, что сейчас футбол превратился в бизнес. Он также добавил, что считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом мира на данный момент.

– Футбол сильно изменился. Сегодня футбол – это бизнес, – приводит Mundo Deportivo слова Тотти. – Есть хорошие футболисты, такие как Криштиану Роналду или Неймар. Однако за бразильца заплатили слишком много.

Лучший игрок на сегодняшний день? Номером один я считаю Месси, только не говорите об этом Криштиану.

Напомним, что 25-летний Неймар летом перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.