07:29 | ФУТБОЛ — Испания

Фран Эскриба: "Вильярреал" смог воспользоваться ошибками "Атлетико"

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Главный тренер "Вильярреала" Фран Эскриба после победы над "Атлетико" (3:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что команда продемонстрировала в этой встрече, на что способна. По словам Эскрибы, сложно не дать "Атлетико" создать моменты.

– Всегда говорил, что верю в своих футболистов, – приводит Marca слова Эскрибы. – Мои подопечные показали, на что способны, в матче с очень серьезным соперником. Очень сложно сделать так, чтобы "Атлетико" не создавал опасных моментов. У нас получилось избежать ошибок и воспользоваться ошибками "Атлетико".

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