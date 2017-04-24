Фото дня: раздевалка "Барселоны" после победы в класико

Пресс-служба "Барселоны" выложила в официальном "Твиттере" клуба фото из раздевалки после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2). Эта победа позволила каталонцам нагнать по набранным очкам "Королевский клуб" и даже выйти на первое место по дополнительным показателям. Но при этом у мадрицев есть еще игра в запасе.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"