Фото дня: раздевалка "Барселоны" после победы в класико

Пресс-служба "Барселоны" выложила в официальном "Твиттере" клуба фото из раздевалки после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2). Эта победа позволила каталонцам нагнать по набранным очкам "Королевский клуб" и даже выйти на первое место по дополнительным показателям. Но при этом у мадрицев есть еще игра в запасе.
"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
The victory at the Bernabéu was...– FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 апреля 2017 г.
🔵🔴 #ElClásico #ForçaBarça pic.twitter.com/IH24Yq1u7Z
bor_bor
Месси!!! Ликуй, Планета!
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