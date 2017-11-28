Фото дня: Криштиану Роналду и младенец

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию, моментально ставшей очень популярной в социальных сетях. На фотографии футболист изображен со своей дочерью.

Многие СМИ предположили, что форвард сфотографировался вместе с Аланой Мартиной, которую в ноябре родила невеста игрока Джорджина Родригес. Однако, вероятней всего, на фотографии изображена Ева, которая родилась в июне 2017 года вместе с братом-двойняшкой Матеу от суррогатной матери.