Форвард "Реала" Иско не прочь перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий мадридского "Реала" Иско не возражает против перехода в "Манчестер Сити", сообщает AS.

Изание информирует, что форварда хочет видеть у себя наставник "горожан" Хосеп Гвардьола. Несколько дней назад руководство английского клуба провело предварительные переговоры с окружением Иско. Сам игрок настроен уйти в январе, чтобы доиграть сезон в "Сити".

У 26-летнего нападающего не заладились отношения с новым главным тренером "королевского клуба" Сантьяго Солари. После того, как специалист возглавил команду, форвард отыграл всего 314 минут из максимально возможных 1080. Ранее в СМИ проходила информация о конфликтах между тренером и игроком.

В текущем сезоне Иско cыграл 18 матчей, в которых забил четыре гола и дважды ассистировал своим партнерам.