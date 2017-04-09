Форвард "Малаги" извинился за празднование гола в ворота "Барселоны"

Нападающий "Малаги" Сандро Рамирес после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:0) отметил, что его команда противостояла лучшему клубу в мире. Рамирес, являющийся воспитанником "Барселоны", принес извинения каталонскому коллективу за празднование своего забитого мяча.

– Мы знали, что будем играть против лучшей команды мира, – цитирует AS Рамиреса. – "Малага" не унывала, не опускала руки и добилась победного результата. Я рад забитому голу, но больше рад итоговому результату.

Празднование гола? Я не так активно праздновал, как обычно. В любом случае, я благодарен "Барселоне" за все, что клуб мне дал, но сейчас я обязан "Малаге". Если кого-то обидел своим празднованием – прошу прощения. Вероятно, люди считают, что я был слишком эмоционален, но я так не думаю.